تشييع جثمان ربة منزل خنقها زوجها لخلافات أسرية في الدقهلية

شيع أهالي قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جنازة ربة منزل لقيت مصرعها خنقا، واتهمت أسرتها زوجها بخنقها لوجود خلافات أسرية بينهما.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على الزوج بعد اختبائه بمقابر القرية، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثمان بمستشفى المنصورة الدولي وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

وفاة ربة منزل داخل شقتها في الدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لضباط مباحث مركز المنصورة بوفاة ربة منزل داخل شقتها في قرية شاوة دائرة المركز، واتهمت أسرتها زوجها بالتسبب في وفاتها إثر قيامه بخنقها حيث فارقت الحياة في الحال.

ضبط الزوج في المقابر

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة، بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع زوجة تدعى زينب إبراهيم عبدالحميد إسماعيل، 29 عاما، ربه منزل، خنقًا علي يد زوجها المدعو «محمد م. ع.»، 38 عاما، وجرى تحديد مكان اختبائه بمقابر القرية، وضبطه بها.

وبمواجهة الزوج، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما، وأنه أخبر والدتها بأن زوجته مريضة حتى تحضر إليها.

تشريح الجثة

وأمرت النيابة العامة بنقل جثة الزوجة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأكد تقرير الطبي الشرعي المبدئي وفاة الزوجة بإسفكسيا الخنق.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتسليم الجثة لذويها لتشييعها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود الواقعة.