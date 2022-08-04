مصرع 2 وإصابة 5 في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في حوادث متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حيث تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، عدة إخطارات بشأن وقوع حوادث متفرقة بمختلف مدن المحافظة.

غرق شاب في شاطئ أبوزنيمة

البلاغ الأول يفيد بغرق شاب يُدعى «أحمد محمد كريم»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، مساعد إخصائي بإسعاف أبوزنيمة، حيث غرق في أحد شواطئ أبوزنيمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبورديس المركزي.

البلاغ الثاني يفيد انقلاب سيارة نقل بجوار كمين الطرفة، داخل موقع تحت الإنشاء، أسفر الحادث عن إصابة شاب يُدعى «كامل عايش كامل»، 21 سنة، من شمال سيناء، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجبهة، جرى نقله إلى مستشفى سانت كاترين المركزي.

البلاغ الثالث يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، بعد 40 كيلومترًا من كارتة الساحل تجاه مفارق كاترين الطريق الجديد، أسفر الحادث عن إصابة اثنين هما «محمد توفيق عبدالنبى السيد»، 38 سنة، من الشرقية، بكدمات متفرقه بالجسم، و«هاني عبدالرازق عزب»، 41 سنة، من الشرقية، بكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.

مصرع شاب في انقلاب سيارة بمدخل أبورديس

البلاغ الرابع يفيد انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة أبورديس، أسفر الحادث عن مصرع شخص يُدعى «رضا صلاح السعيد»، 30 سنة، من الدقهلية، وإصابة آخر يُدعى «سلامة صباحي سليمان»، 21 سنة، من جنوب سيناء، جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبورديس المركزي.

البلاغ الخامس يفيد تصادم سيارة ملاكي مع تاكسي أمام محطة جوباص بحي النور، في شرم الشيخ، أسفر الحادث عن إصابة شاب يُدعى «أحمد ثابت محمود»، 25 سنة، من قنا، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، جرى نقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

تم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن الجثتين وتسليمهما إلى ذويهما بعد انتهاء تقارير الصفة التشريحية.