بايدن يعود لعمله بعد تعافيه من كورونا ويلتقي زوجته لأول مرة منذ 20 يوليو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لاختبارين بشأن تعافيه من فيروس كورونا وجاءت نتيجة الاختبارين أمس واليوم سلبية، ما سمح له بمغادرة العزلة واستئناف جدول تحركاته، إذ أنه لم يغادر البيت الأبيض منذ 18 يومًا، منذ أن ثبتت إصابته بالفيروس في البداية.

وقال بايدن إنه يشعر بشعور رائع عندما وصل إلى منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير صباح اليوم، ما يجعلها المرة الأولى التي يرى فيها الرئيس السيدة الأولى جيل بايدن منذ 20 يوليو.

طبيب الرئيس الأمريكي: بايدن يعود لمزاولة مهامه بأمان

وكتب طبيب الرئيس الدكتور كيفين أوكونور، في رسالة اليوم، أن الرئيس بايدن سيعود بأمان إلى المشاركة العامة والتحركات المتعلقة بعمله الرئاسي.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية في 21 يوليو، وتناول عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، والذي كان فعالًا في منع العدوى الخطيرة.

ولكن العقار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة «انتعاش» خادعة تؤدي إلى اختبار إيجابي جديد وتكرار الأعراض بين 2 وبعد 8 أيام من التعافي الأولي، ولهذا حذر مركز السيطرة على الأمراض من هذا الأمر، إذ واجه بايدن حالة انتعاش بعد نوبته الأولى من العزلة، وجاءت نتيجة اختباره سلبية يومي 26 و27 يوليو، لكن في 30 يوليو جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى.

بايدن ألقى خطابا يعلن فيه مقتل الظواهري

والرئيس البالغ من العمر 79 عامًا تم تطعيمه بالكامل بأربع جرعات، وعلى الرغم من عزل بايدن، فقد واصل مهامه الرئاسية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى اللرئيس الأمريكي خطابا أعلن فيه مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، ويخطط بايدن يوم الاثنين للسفر إلى كنتاكي لمشاهدة الدمار الذي لحق بها بسبب الفيضانات والالتقاء بالأسر التي تضررت هناك.