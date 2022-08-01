مصرع سائق «توكتوك» محترقاً وإصابة آخر في تصادم بالدقهلية

لقى سائق «توكتوك» مصرعه محترقاً في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، وأصيب شخص آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي و«توكتوك» على طريق «منية النصر- دكرنس»، في طريق البحر، أمام قرية «الدراكسة»، مما أدى إلى اشتعال النار في المركبة واحتراق سائقها بداخلها، وأصيب آخر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ باشتعال النيران في مركبة «توكتوك»

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي و«توكتوك»، أمام قرية «الدراكسة»، على طريق البحر، على طريق «دكرنس – منية النصر».

انتقل مأمور المركز ومباحث منية النصر إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث التصادم بين الجرار الزراعي ومركبة «توكتوك»، تسبب في اشتعال النار بالمركبة واحتراق قائدها داخلها، وتم التعرف على جثة المجني عليه، ويُدعى « فاروق سمير محمد الألفي» 36 سنة، مقيم بناحية «ميت عاصم»، تم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة.

مصرع سائق «توكتوك» وإصابة آخر

وأصيب في الحادث «هاني السيد أحمد»، 38 سنة، مقيم بناحية «ميت عاصم»، وجرى نقله إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات الطبية وإسعافه.

وأكد شهود العيان أن أهالي قرية الدراكسة حاولوا إطفاء النيران التي اشتعلت في التوكتوك لإنقاذ السائق بداخله، إلا أن عدم وجود وسائل إطفاء سريعة وقت الحريق، حالت دون انقاذه أو إخراجه من المركبة، بسبب شدة النيران.

وانتقلت رئاسة مركز ومدينة منية النصر إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، وإعادة تشغيل الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.