نجاح عملية استئصال ورم من «طفلة الجنين» في الدقهلية ورعاية طبية لها

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، اليوم، إجراء عملية استئصال ورم للطفلة المعروفة إعلاميا بـ «طفل الجنين»، والتي اكتشفها أحد أطباء الأطفال في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضي عقب ولادتها، حينما أحضرتها أسرة الطفلة للكشف عليها واكتشف الطبيب وجود ما يشبه الجنين داخل بطن الطفلة، وهي حالة نادرة هي الثالثة مصريا و201 عالميا بحسب الأطباء، وبدأت المستشفى في إجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة لها لمعرفة ما بداخل الطفلة.

إجراء العملية وفي انتظار تحليل العينة

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، إن جراحة استئصال ورم الطفلة المولودة في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والمعروف بـ «طفل داخل طفل»، تمت بنجاح وفي انتظار تحليل العينة.

وأضاف الشرقاوي لـ«الوطن» أنه بفحص الطفلة تبين وجود نسيج تكوين جنين داخل الرحم، والطفلة المولودة كانت ‏لا تعاني من أي انسداد، وهو ما جعل حالتها العامة مستقرة، وتم تجهيزها وإجراء ‏جراحة داخل المستشفى.‏

‏وتقدم مدير مستشفى الأطفال بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بقسم جراحة طب الأطفال بالمستشفى بقيادة الدكتور أدهم السعيد رئيس قسم جراحة طب الأطفال.

مكتشف حالة طفلة الجنين: تأكيد تشخيص الحالة

ومن جانبه، قال الدكتور زياد إسماعيل، استشار طب الأطفال، ومكتشف حالة الطفلة، أنه تم تأكيد تشخيصي الحالة «جنين في جنين» وذلك بعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وكذلك تم التأكيد بالجراحة.

وأضاف إسماعيل لـ«الوطن» أنه بالفعل تم التأكد من وجود جنين داخل غشاء الورم، وتم إجراء الجراحة اليوم بطريق طبي علي أعلي مستوي بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، والطفلة حاليا تحت الرعاية الطبية.

وتوجه بالشكر إلي كل من الدكتور جمال هويدي استشاري الأشعة بشربين، ومستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة وأطباء جراحه الأطفال والدكتور محمد السعيد الشربيني أستاذ مساعد جراحه الأطفال على مجهوده العظيم بالرغم من صعوبة الحالة وندرتها.

وأكد مصدر طبي أن الحالة صعبة خاصة أن الورم كان وصل إلى الكبد إلا أن الفريق الطبي نجح في استئصاله، والطفلة حاليا تحت الرعاية الطبية.

وتمكن الدكتور زياد إسماعيل من اكتشاف وتشخيص حالة الطفلة يوم 28 يوليو 2022 وأكد أنها الحالة الثالثة في مصر لحالة «جنين داخل جنين» ورقم 201 عالميا..