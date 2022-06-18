مصرع زوجة إثر إصابتها بحروق بدمياط.. زوجها متهم بإشعال النيران بجسدها

خيم الحزن على أهالي قرية قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، بعد تشييع جثة لقيت مصرعها إثر إصابتها بحروق، نتيجة قيام زوجها بسكب السولار عليها وإشعال النيران في جسدها، لرفضها منحه حقوقه الشرعية على حد قوله.

المجني عليها تعرضت للضرب عدة مرات

وقالت أسرة المجني عليها، إن هناك خلافات سابقة بينها وبين زوجها، وأنه كان دائم التعدي عليها بالضرب هي وأطفالها.

وقال أبناء المجني عليها، أنهم توجهوا لشراء الخبز حوالي الساعة التاسعة صباحا، وعندما عادوا إلى منزلهم وجدوا سيارة إسعاف تحمل والدتهم، وقال لهم والدهم إن حريقا نشب بالمنزل نتيجة انفجار أنبوبة البوتاجاز، ولكن والدتهم قالت لخالتهم قبل دخولها في غيبوبة، إن والدهم قام بحرقها بسبب خلافات زوجية.

وأضافوا «والدنا سبق وهددنا بالحرق، ولكن والدتنا أدخلتنا حجرتنا حتى لا ينفذ تهديده، وذلك قبيل أسبوع من الواقعة».

النيابة تعدل الاتهام إلى القتل العمد

من جانبه، قال حمادة حماد، محامي المجني عليها «هدايا. ع»، إن النيابة العامة بدمياط استدعت الجاني «محمد .ب» من محبسه بسجن مركز شرطة دمياط لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه بعد تعديلها من شروع في قتل إلى القتل العمد، وذلك عقب وفاة الزوجة.

وأضاف محامى المجني عليها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تحديد جلسة غدا الأحد لنظر تجديد حبس المتهم في القضية رقم 3538 لسنة 2022، جنايات مركز دمياط.

وكان اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دمياط، يفيد وفاة سيدة متأثرة بإصابتها نتيجة إشعال زوجها النار بها لخلافات زوجية.