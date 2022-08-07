تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقع 2022.. ننشر مؤشرات القبول

يرتبط تنسيق الثانوية العامة بشكل كبير بنسبة النجاح فكلما كانت نسبة النجاح مرتفعة كلما كان التنسيق مرتفعا والعكس صحيح، ووفقًا لتنسيق العام الماضي لدرجات القبول بكليات جامعة الإسكندرية حيث كان الحد الأدنى لكلية الطب 90.7% وطب الأسنان 90.2% والعلاج الطبيعي 88.5% والصيدلة 388.5% وبالتالي فإن تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقع 2022 قد يشهد انخفاضا هذا العام للكليات الأدبية نتيجة لانخفاض نسبة النجاح مع ارتفاعه في الكليات العلمية.

ترصد «الوطن» في السطور التالية بعد دراسة أولية للنتيجة مؤشرات القبول تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقعة 2022 على أن تكون الكليات المتاحة كالتالي:

تنسيق الكليات 2022 بجامعة الإسكندرية للشعبة العلمية

كلية الطب 93%.

كلية طب الأسنان 92%.

كلية صيدلة 91%.

كلية علاج طبيعي 91%.

كلية علوم 85%.

كلية الفنون التطبيقية 77.31٪ والفنون الجميلة عمارة 80٪.

كلية الهندسة83 %.

كلية حاسبات ومعلومات 83%.

تنسيق الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية:

كلية اقتصاد وعلوم سياسية 81%.

كلية تجارة 63%.

كلية آداب 68%.

كلية حقوق 60%.

وتقدم «الوطن» بعض النصائح عند ملء رغبات تنسيق كليات جامعة الإسكندرية المتوقع 2022.

1- رتب الكليات التي تريد الالتحاق بها في ورقة خارجية قبل تدوينها على موقع التسجيل منعا لحدوث خطأ يحتاج لإعادة تعديل ملء الرغبات مرة أخرى.

2- اختر الكليات التي تكون في نطاقك الجغرافي وإذا قمت باختيار كلية خارج توزيع نطاقك الجغرافي فسيوضح لك البرنامج تحذيرا أن هذه الكلية خارج نطاقك والذي يعني زيادة المشقة في الانتقال من نطاق لآخر.

3- تأكد بملء رغباتك الصحيحة حيث إن مكتب التنسيق لا يعتمد سوى آخر تعديل قمت به حيث إن هناك خطوات لن تستطيع تعديلها في حالة كتابتها.

4- يمكنك تعديل ترتيب الرغبات من خلال الأسهم التي تكون بالجانب.

5- هناك 75 رغبة يجب عليك أن تملأهم دون أن تنقص خانة واحدة ليتم اعتماد رغباتك.