نصائح «التربية والتعليم» لطلاب الثانوية عند كتابة رغبات التنسيق: الاحتفاظ بالرقم السري

عدد من النصائح والإرشادات، وجهتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك حول طرق كتابة وترتيب الرغبات الخاصة بالكليات مع بدء عملية التنسيق.

وجاء ذلك، من خلال منشور لوزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، إذ قالت:

نصائح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

- يجب على الطلاب التأني عند كتابة الرغبات في عملية التنسيق.

- التأكد من كتابة كافة فروع الكليات، بالجامعات المختلفة، التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- على الطالب الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

- عند كتابة الرغبات، يجب الحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالمعاهد والجامعات المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، لوزارة التعليم العالي، وأيضا على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الرابط اليكتروني

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الرابط اليكتروني

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط

تظلمات الثانوية العامة

هذا ومن المقرر أن تستقبل وزارة التربية والتعليم غدا، فتح باب تقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد مرور بعد 48 ساعة، من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك حسب ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ قبول التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، من الغد 8 أغسطس ولمدة 10 أيام مقبلة، على ان يكون آخر موعد للتقديم، هو 18 أغسطس، والتقديم سيكون إليكترونيا من خلال رابط على موقع التربية والتعليم، وذلك مقابل 300 جنيه رسوم على كل مادة.