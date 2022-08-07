 التعليم العالي: حملة لتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التنسيق الإلكتروني

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

التوعية بخطوات التنسيق الإلكتروني

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، تشمل الأشكال التوضيحية «قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني»، للتيسير على الطلاب لإتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، وكذلك طلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل يسر.