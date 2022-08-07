وزير التعليم العالي يوجه نصيحة للطلاب الناجحين في الثانوية قبل كتابة الرغبات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن وجود الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية والتكنولوجية، يوفر كافة احتياجات الطلاب والأسر في مصر، مؤكدا أن هناك عددًا من الجامعات الدولية ستفتتح فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة بناء الجمهورية الجديدة، بجانب توافقات مع الجامعات في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وهذا سيرفع تصنيف الجامعات المصرية، مبينا أن 24 جامعة في مصر ذات ترتيب عالمي زادت فيها القطاعات المختلفة، التي تشمل الصيدلة وطب الأسنان وهذا يخلق تنافسية في منظومة التعليم.

ضرورة التأني في كتابة الرغبات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن طلاب الثانوية العامة عليهم التأني عند كتابة الرغبات الخاصة بهم، التي يصل عددها إلى 75 رغبة؛ لأن الطالب من الصعب التحويل بعد اختيار الكلية الخاصة به، مبينا أهمية الاحتفاظ بالرقم السري دون إخبار حتى لا يقوم أحد بتغيير الرغبات الخاصة به.

آخر موعد لتلقي الرغبات الخاصة في المرحلة الأولى

وأوضح وزير التعليم العالي، أن طلاب المرحلة الأولى يمكنهم كتابة الرغبات بداية من الخميس المقبل حتى الإثنين السابعة مساء؛ لأن بعد هذا الوقت لا يمكن إجراء أي تعديل في أي رغبة من رغبات التنسيق الخاصة بالطالب، متابعا موجها حديثه للطلاب: «ممكن تدخل كلية الموسيقى وتكون متفوق في مجال أحسن من 100 دكتور و100 جراح، لأنك هتكون مستمتع بالعمل وفي وظائف ليك، وهتكون مستمتع بالدراسة وضروري الطالب يتعلم مهارات مختلفة حتى لو دخل كلية تانية غير اللي كان عاوز يتعلمها».