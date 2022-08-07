لطلاب الثانوية العامة.. مميزات الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

ازداد معدل بحث طلاب الثانوية العامة، عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد بعد، وفقًا للتنسيق الجامعي والمجموع لكل من الكليات، ويشهد سوق العمل مجالات كثيرة، ويتم إدراج العديد من الكليات الجديدة التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، ومن بين تلك الكليات المختلفة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية واحدة من الكليات التكنولوجية المهمة، التي تمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیًا ومھنیًا وباستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم، وتقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة شعبتي العلمي علوم ورياضة، و خريجي المعاهد الفنية الصحية بشرط ألًا يكون قد مر على تخرجه من المعهد أكثر من عشرة أعوام.

مدة الدراسة بالكلية

مدة الدراسة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية هي 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة امتياز بمستشفيات الجامعة ويعقبها التكليف للعمل بالجامعة، ويأتي التخصص في السنة الثانية من الدراسة باﻷقسام المختلفة.

وقال الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الكليات التكنولوجية الجديدة تستهدف التنمية الشاملة داخل المحافظات، وكذلك تتيح فرصة لطلاب الثانوية العامة من اكتساب الخبرات الميدانية والتطبيقية التي تعتبر من أهم المطالب المصرية في المستقبل.

وتابع الخبير التربوي أن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية البصريات وعلوم الرؤية، تشمل أقسامًا مختلفة التخصص منها برنامج تركيبات الأسنان والمختبرات الطبية، و قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية وبرنامج تقنيات الأشعة وكذلك قسم صيانة وتطوير الأجهزة الطبية وأيضًا قسم الرعاية التنفسي.

مجالات العمل

وتتميز كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بتنوع مجالات العمل لتخريجها، إذ يوجد بها العديد من التخصصات منها:

- أخصائي أشعة وتصوير طبي.

- أخصائي تحاليل طبية.

- أخصائي تمريض في المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة.