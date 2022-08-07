خطوات تظلمات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في فيديو على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، تفاصيل وآليات وضوابط فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022 أمام الطلاب بعد يومين من إعلان النتيجة بشكل رسمي.

وجاءت تفاصيل طريقة التقديم كالآتي:

- التقدم بالتظلم يأتي بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام.

- أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع تتم إلكترونياً.

- تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم «300 جنيه» لكل مادة.

الإجراءات المتبعة بعد التقديم

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً.

- تجميع الدرجات يتم طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

- تُعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

ما يحدث بعد قبول طلب التظلم

- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع وليّ أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم للطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب ووليّ أمره.

- الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بهاء درويش، أستاذ الفلسفة بجامعة المنيا، إن الحياة تتكون من مجموعة من التجارب التي يبذل فيها الطالب مجهوده ويخوض فيها تجاربه وقد يحالفه التوفيق مرة وقد يخونه في مرة أخرى، وإذا حالف الطالب التوفيق عليه الفرح والاحتفال قليلاً، ولكن يجب بعد ذلك أن يراجع المنهج الذي درسه حتى يستفيد منه بالشكل الصحيح.

نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

أضاف «بهاء»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، فإذا حالف التوفيق الطالب في مجموع درجاته فيجب عليه الاستمرار في المرحلة الجامعية والسعي خلالها، وإذا لم يحالفه التوفيق فينبغي أن يعلم أنها ليست نهاية المطاف وكل إنسان معرّض للفشل في إحدى تجاربه، ثم يبدأ في دراسة أخطائه بهدوء ويقرر تغييرها ويحاول التعلم ممن حالفهم التوفيق المنهج الذي اتبعوه وأدى إلى النجاح.

وشدد على أنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع، موضحاً أن كلية القمة هي التي يتمنى الطالب الالتحاق بها لأنها تناسب قدراته وإمكانياته وتتفق مع طموحاته بحيث يستطيع التفوق فيها ومواكبة سوق العمل وليست كلية القمة هي التي يراها الآخرون كلية قمة.