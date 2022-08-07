تظلمات الثانوية العامة 2022.. «التعليم» تعلن الموعد والرسوم

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ارتفعت عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن إتاحتها أونلاين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد وخطوات وطرق تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم والتي جاءت كالتالي:

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلب تظلم على مواد بعينها أونلاين، عبر موقع ظهور النتيجة، بداية من يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، وحتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

ويتم تحصيل رسوم قيمتها 300 جنيه عن كل مادة يتقدم فيها الطالب بالتظلم، ويحق لولي الأمر أو الطالب استرداد تلك الرسوم في حالة إثبات خطأ في درجة الطالب وتعديلها.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن تقديم تظلمات الثانوية بداية من غد الاثنين، عبر موقع نتيجة الثانوية العامة بخطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، من هنــا.

يقوم الطالب بتقديم طلب تظلم على مادة أو أكثر حسب رغبته.

يقوم بدفع قيمة الرسوم التي تقدر بنحو 300 جنيه عن كل مادة.

بعد قبول الطلب، سيتم تحديد موعد مخصص للطالب للحضور مع ولي الأمر للاطلاع على ورقة الامتحان.

في الوقت المحدد يتجه الطالب مع ولي الأمر لمقر التقدير المركزي، ويُمنع اصحاب أي شخص سوى ولي الأمر، مع العلم أنه في حالة التأخير أو عدم الحضور يتم اعتماد نتيجة الطالب ولا يحق له تقديم تظلم آخر.

بعد الحضور في الوقت المحدد، يجب تسليم الموظف المختص صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يتم إطلاع الطالب على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاصة، ويحق له كتابة الملاحظات والتوقيع بنفسه على النتيجة.

يتم بعدها إخطار الطالب بنتيجة التظلم، وفي حالة كان يحق له تعديل الدرجات يكون من حقه استرداد قيمة رسوم التظلم وتعديل درجة نجاحه.