تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. تعرف على موعد إعلان الحدود الدنيا للكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. يشغل تفكير أولياء الأمور والطلاب، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة ونسب نجاح الطلاب في الشعبة المختلفة العملية «علوم ورياضة» والأدبية، وذلك بالتزامن مع تقديم برامج تعليمية متميزة في الجامعات الأهلية تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المكثف على أحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، فضلاً عن تدريس مناهج دراسية تواكب المناهج العالمية.

حسم الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية في اجتماع المجلس

الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 سيتمّ حسمه خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أكّده الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية «الملك سلمان والمنصورة والعلمين والجلالة»، مؤكّداً أنَّه سيتمّ تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بالتنسيق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

إمكانيات الجامعات الأهلية

وأضاف «شعيرة» لـ«الوطن»، أنَّ تحديد تنسيق الجامعات الأهلية 2022 يشمل أيضاً تحديد الأعداد المقرر قبولها، موضحاً أنَّ الجامعات الأهلية لديها إمكانات تؤهلها لقبول عدد كبير من الطلاب، سواء من حيث المدرجات أو المعامل ومدى تزويدها بالأجهزة الحديثة.

ونوه «شعيرة»، إلى استمرار اختبارات القبول بالجامعات الأهلية للراغبين في الالتحاق بها من طلاب الشهادات العربية والأجنبية، موضحاً أنَّ الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات حتى الآن ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بالنسبة للاختبارات التي تعقد في الجامعات نفسها.

الأهداف الاستراتيجية لجامعة الملك سلمان

تشمل الجامعات الأهلية، جامعة الملك سلمان، وهي جامعة ذكية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتتمثل رسالتها في طرح برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.

بحسب الموقع الرسمي لجامعة الملك سلمان، فهي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في تأهيل الخريجين في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتطوير المستمر والعملي للعملية التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب تبني سياسات واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي والاهتمام بالمهنية والمسؤولية الأخلاقية واستهداف برامج التعليم المستمر.