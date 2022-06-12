تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. الأربعاء أول أيام اختبارات القبول

أكّد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات على الاستعداد التام لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة عقب الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، لافتًا إلى أنَّ بداية أعمال التنسيق ستنطلق بدءاً من الأربعاء المقبل الموافق 14 يونيو المقبل، للطلاب الجدد الذين سجلوا لأداء اختبارات القبول كشرط للالتحاق بجانب اجتياز الحد الأدنى الذي أقره المجلس.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022: انطلاق اختبارات القبول الأربعاء المقبل

وأضاف رئيس القطاع الهندسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات أنهت كل تجهيزاتها بشان تنسيق الجامعات الأهلية 2022، من خلال تجهيز مقرات الاختبارات وكذلك تجهيز البرامج الدراسية الجديدة، إلى جانب الانتهاء من عقود الشراكة والتوأمة مع كبرى المؤسسات التعليمية، كعقود الشراكة التي جرى توقيعها بين جامعة الجلالة الأهلية و جامعة أريزونا الأمريكية.

برامج دراسية جديدة وعقود شراكة مع كبرى الكيانات التعليمية

وأوضح «شعيرة»، أنَّه سيتمّ عقد اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية والثانوية العامة، الذين أنهوا جميع خُطوات التقديم وكذلك اختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة الماضي، على أن يعقد الاختبار الساعة الـ10 صباحاً وفقاً للطريقة التي حددها الطالب سواء كان أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان».

وأكّد «شعيرة»، أنَّ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.