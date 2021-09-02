تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021 2022، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة عقب انتهاء المرحلة الأولى والتي من المقرر أن تنتهي يوم 5 سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل، مع إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة.

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2021 2022

-كلية الطب البشري 85%.

-كلية طب الأسنان 80%.

-كلية الطب البيطري 75%.

-كلية الهندسة 70%.

-كلية العلاج الطبيعي 80%.

-كلية الصيدلة 80%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 60%.

-كلية العلوم الأساسية 58%.

-كلية الفنون 60%.

-كلية الإعلام 55%.

-كلية اللغات والترجمة 55%.

-كلية علوم الحاسب 65%.

-كلية التكنولوجيا الحيوية 60%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة 55%.

-كلية الزراعة 55%.

تعرف على الجامعات الأهلية

-جامعة الملك سلمان الدولية.

-جامعة الجلالة.

-جامعة العلمين الدولية.

-جامعة المنصورة الجديدة.

الفئات المسموح لها تنسيق الجامعات الأهلية 2021 2022

-طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

-يسمح للطالب المصري الحاصل على الشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق أو شهادة الثانوية العامة التقديم لجامعات الأهلية.

-تقبل جامعة الملك سلمان الدولية الحاصلين على الدبلومات في تخصصات التمريض والسياحة والضيافة والصناعات التكنولوجية والزراعة.

-يسمح للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة، والتقدم للجامعات الأهلية وذلك عن طريق إدارة الوافدين.

تعرف على إجراءات القبول النهائي بالجامعات الأهلية

-مراجعة أوراق الطالب لمعرفة إمكانية قبوله على الرغبة التي اختارها.

-مخالفة أوراق الطالب تلغي ترشيحه للجامعة.

-تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر.

-ضرورة تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له الطالب.

-استخراج كارنية الجامعة.

-يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

-مقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة وتحديد المقررات.

-سداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين.