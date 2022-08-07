نبيلة عبيد تشيد بأغنية «استمارة 6» لراغب علامة: «عجبتني أوي»

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بأغنية راغب علامة الجديدة «استمارة 6».

ونشرت نبيلة عبيد، مشاهد من أحد أفلامها، مستعينة بأغنية استمارة 6، وعلقت عليها: «أنا ميت فل وألسطه، مش أنا اللي بقول ده راغب علامة هو اللي بيقول بس عامل أغنية حلوة أوي عجبتني، مساكم معطر برائحة التفاح نبيلة عبيد».

برنامج مع نبيلة

وتعمل الفنانة نبيلة عبيد حاليا على تسجيل عدد من الحلقات لبرنامجها الإذاعي الجديد مع نبيلة، الذي يتناول الصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، وتنطلق حلقات البرنامج بحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير صبري.

سكر زيادة آخر أعمال نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد في الدراما كان مسلسل «سكر زيادة»، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب الطابع الكوميدي الذي تميز به العمل.