نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع «الراقصة والطبال»: إبراهيم عاكف علمني الاستعراض

اعتادت الفنانة نبيلة عبيد على تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وأن تصبح تريند، من خلال مقاطع الفيديوهات المجمعة لمشاهد من أشهر أفلامها السينمائية، خصوصًا حركاتها الاستعراضية بهذه الأعمال، وتضمين إحدى الأغنيات عليها لمطربي الوطن العربي، الأمر الذي ينال استحسان متابعيها، سواء من خارج أو داخل الوسط الفني.

وتعد نبيلة عبيد، صاحبة لقب نجمة مصر الأولى، من أشهر الممثلات اللاتي يجدن الرقص ببراعة، كما تجلى في غالبية أفلامها أبرزها روائع إحسان عبد القدوس، الذي اختارها بنفسه في الراقصة والطبال عام 1984، وتجسيدها شخصية الراقصة «مباهج»، مع أحمد زكي وعادل أدهم، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أشرف فهمي، وفيلم الراقصة والسياسي عام 1990، وتجسيدها شخصية الراقصة «سونيا سليم»، مع صلاح قابيل وفاروق فلوكس، سيناريو وحوار وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

اختيار إحسان عبد القدوس نبيلة عبيد لدور الراقصة في أفلامه

وفي الساعات القليلة الماضية، كانت نبيلة عبيد، تريند السوشيال ميديا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها بـ«إنستجرام»، وهى ترقص من خلال مشاهد مجمعة من أفلامها على نغمات أغنية روبي «نمت ننه»، وتعليقها بتأكيدها أنها بعد أغاني عبد الحليم حافظ «توبة وأهواك وتخونوه»، أصبحت تغني «نمت ننه».

عشقت الرقص في صغرها وتعلمته على يد الخبراء

وعن إجادتها لـ الرقص الشرقي، قالت ردًا على تساؤلات متابعيها على السوشيال ميديا منذ فترة، إنها عاشقة للرقص منذ نعومة أظافرها، بخلاف تعلمّها للحركات الراقصة على يد عدد من مدربي ومصممي الرقصات، أبرزهم إبراهيم عاكف، «هما اللي علموني إزاي أرقص في الأفلام».

بدأت نبيلة عبيد العمل بالمجال الفني، مع بداية حقبة الستينيات من القرن الماضي، وأصبحت بمرور الوقت إحدى أهم نجمات الصف الأول، وقدمت ما يزيد عن 100 عمل فني، ومن أشهر أفلامها كشف المستور، المرأة والساطور، اغتيال مدرسة، الوحل، حارة برجوان، ديك البرابر، أبناء وقتلة، الصبر في الملاحات، العذراء والشعر الأبيض، التخشيبة، شادر السمك، لا يزال التحقيق مستمرًا.