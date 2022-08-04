نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع «شادر السمك»: من أجمل الأفلام وأهمها في مشواري

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع فيلم «شادر السمك»، رفقة الراحل أحمد زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

نبيلة عبيد: «شادر السمك» لاقى نجاحا كبير في شباك التذاكر

ونشرت نبيلة عبيد بوستر الفيلم، وعلقت علية قائلة: «فيلم شادر السمك من أجمل الأفلام وأهمها في مشواري، وواحد من كلاسيكيات السينما المصرية.. الفيلم لاقى نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، ونال الكثير من الجوائز الفنية».

وأضافت الفنانة: «كما لاقى أحسن استقبال من كبار نقاد السينما والصحفيين.. التحية أولا قبل جميع نجوم العمل يستحقها المخرج السينمائي الكبير علي عبدالخالق، الذي بذل كل جهد كعادته في أعماله الفنية، وكان له الفضل الكبير وراء خروج الفيلم بهذا المستوى الفني الرائع.. الديكور المميز لنهاد بهجت والموسيقى التصويرية للموسيقار حسن أبو السعود.. مساكم ورد وفل وياسمين».

برنامج نبيلة عبيد

من ناحية أخرى، ما زالت الفنانة نبيلة عبيد تعمل على تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي الجديد، الذي يتناول مشوارها الفني منذ بداية اكتشافها، وكل من أثر بها وساعدها على الوصول إلى النجومية.

وانتهت نبيلة عبيد بالفعل من تسجيل بعض حلقات البرنامج، الذي قررت أن ينطلق بحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير صبري، وحياته الفنية والانسانية.