فنانون اختاروا التمثيل بعد دراسة الطب والهندسة.. «الموهبة والهواية تحكم»

لم تكن كليات القمة وحدها الحلم الأساسي لعدد من الفنانين، فرغم تفوقهم الدراسي وتخرجهم في كليات الطب والهندسة، إلا أنهم قرّروا الابتعاد عن مهنتهم الأساسية، إلى الفن، بعد أن قضوا سنوات طويلة من الدراسة داخل كليات القمة، ومنهم الفنان فؤاد خليل، طبيب الأسنان، الذي تخرّج عام 1961، فقرّر الاتجاه إلى الفن، وكان أول ظهور له على خشبة المسرح في «سوق العصر» عام 1968.

«الفخراني» اختصر مدة عمله في الطب واتجه للتمثيل

كما تخرّج الفنان يحيي الفخراني، في كلية الطب بجامعة عين شمس، لكنه مارس مهنته فعليّاً في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون المصري، وكان يتّجه للتخصّص في الأمراض النفسية والعصبية، قبل أن يقرّر العمل بالتمثيل، الذي يعشقه منذ كان طالباً في الجامعة، إذ اشترك في عدد من عروض المسرح الجامعي، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، مما أسهم في اختصار مدة عمله بالطب، واتجاهه إلى التمثيل.

والتحق الفنان الراحل عزت أبوعوف، بكلية الطب، من أجل إرضاء والده بأي طريقة، وتخصّص في مجال طب النساء والتوليد، لكنه لم يكمل مسيرته المهنية لحبه الشديد للموسيقى، فاتجه نحو التلحين، وشكّل مع شقيقاته فرقة غنائية، أطلق عليها «4M»، ثم اتجه بعدها إلى التمثيل، وتقول ميرفت أبوعوف، شقيقة الفنان الراحل، لـ«الوطن»: «عزت كان لديه ميول فنية منذ كان في الدراسة، حيث إنه كان مُهتماً بالموسيقى، وأثبت نفسه في جميع التدريبات الخاصة بالمدرسة، قبل التحاقه بالطب، ولكنه كان يذاكر وقت الثانوية العامة من أجل إرضاء والدي، فقد كان يرى فيه الطبيب الناجح المشهور، وبالفعل نفّذ أوامر الأب والتحق بكلية الطب قسم النساء والتوليد». وأضافت «ميرفت»: «ظل عزت يعمل بمهنة الطب عامين، لكنه قرر أن يترك المهنة بعدما نجحت الفرقة الغنائية 4m، حيث اختار الفن».

أما الجيل الحالي فيزخر بالممثلين الذين درسوا الطب، واتجهوا إلى الفن، منهم الممثل كريم فهمي، الذي تخرّج في كلية طب الأسنان، وما زال يمارس المهنة، وقال لـ«الوطن»: «التمثيل كان حلماً لي منذ الصغر، ولكنني قررت دخول كلية طب الأسنان، ورغم صعوبتها إلا أنني تخرّجت فيها، وكنت أفكر طوال فترة الدراسة في أن طب الأسنان ليست مهنتى الأساسية، وأن التمثيل هو الأساس».

«الصايغ»: الفن هواية والمهنة طبيبة أسنان

أما الممثلة سهر الصايغ، فتخرجت في كلية طب الأسنان، رغم أنها بدأت التمثيل في مرحلة الطفولة، وقدّمت دور أم كلثوم في فترة طفولتها، مع الفنانة صابرين عام 1999، لكنها انطلقت في المجال الفني بعد تخرجها، وقالت: «مهنة الطب مُقرّبة إلى قلبي، ولم أفكر يوماً ما أن أبتعد عنها، خاصة أنني قضيت جزءًا كبيرًا من حياتي في دراسة طب الأسنان، رغم نجاحي في هذا المجال، ولكنني كنت أسعى باستمرار لأن أثبت ذاتى في المجال الفني، فالتمثيل يُعتبر بالنسبة لي هواية وليس مهنة.

ومن المعروف عن الثنائي هشام ماجد وشيكو، أنهما تخرجا في كلية الهندسة، ولكنهما اتجها إلى الفن، فقد بدأ «شيكو» حياته كمهندس ميكانيكا بإحدى الشركات العالمية، والتي التحق بها تكريماً لوالده ووالدته اللذين كانا يعملان مهندسين، في تخصّص الميكانيكا، ثم اتجه إلى الفن.