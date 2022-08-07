«التعليم العالي» تحذر الطلاب من التفريط في الرقم السري الخاص بالتنسيق

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة وفرت لطلاب العام الأخير من مرحلة الثانوية العامة 2022 كل التيسيرات، في ضوء توجه الدولة العام بمجال رقمنة الأداء في كل مؤسسات الدولة، على أن تتم عملية التنسيق بشكل إلكتروني تمامًا، بداية من يوم الخميس القادم.

عبدالغفار: الوزارة وفرت فيديو انفوجراف توضيحي لكيفية التقديم على التنسيق

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة وفرت فيديو انفوجراف توضيحي لكيفية التقديم على التنسيق، وحتى يكون الطلاب على دراية كاملة بأسلوب التنسيق الإلكتروني وكيفية ترتيب رغباتهم بشكل صحيح، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

الاستفسارات من الطلاب تخص مفهوم التوزيع الجغرافي للتنسيق

واستطرد: «بعض الاستفسارات من الطلاب كانت تخص مفهوم التوزيع الجغرافي للتنسيق، وكيف يقوم الطالب بترتيب رغباته، ما يستلزم إعداد جيد، مشددًا على عدم التفريط في الرقم السري الخاص بالطالب لتقديم رغباته: «في بعض الأحيان الطلاب بيدوا الباسورد الخاص بهم لآخرين، وده تسبب في مشكلات خلال السنوات الماضية، وده بيمكن أي زميل ليه تغيير اختياراته، ويفاجئ الطالب أنه التحق بكلية عكس رغباته أو التخصص الذي يرغبه».

وأوضح أن وزارة التعليم العالي تقوم منذ فترة طويلة بتعريف الطلاب كيفية اختيار رغباتهم، «كان آخرها فيديو نشرناه عبر الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الطلاب في اختيار تخصصات كلياتهم المستقبلية، في شكل سؤال وإجابة وضحنا أزاي الطالب يرتب رغباته بشكل سليم في ضوء الكليات المخصصة للقطاع الخاص به».