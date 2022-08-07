«التعليم العالي»: 3 أيام لاستقبال رغبات الطلاب.. «فكروا كويس»

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن ما جرى من تحديد للحدود الدنيا للشعب المختلفة من تنسيق الثانوية العامة، والتي تم الإعلان عنها رسميًا، اليوم، كانت تحليل إحصائي من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء احتياجات الكليات المختلفة، والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

3 أيام على استقبال تنسيق الكليات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ما يزال يتبقى 3 أيام على بدء استقبال تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، وفي تلك الفترة فهناك مجموعة من المتغيرات الأساسية التي تؤثر في اختيار الطلاب للبرامج الدراسية التي يتخصصون فيها، بسبب اتساع مساحة وتنوع الاختيار للجامعات هذا العام عن الأعوام الماضية.

التعليم العالي لديها ما يقارب من الـ100 جامعة

وأوضح أن وزارة التعليم العالي بات لديها ما يقارب من الـ100 جامعة، وهي تُطابق المستويات التعليمية الدولية والتي تقضي بأن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، واقتربت مصر من ذلك الرقم، بالإضافة للمعاهد العليا التي تشرف عليها الوزارة، وافتتاح الوزارة عددًا من الجامعات الأهلية بواقع 4 جامعات أهلية وهم «جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة الملك سلمان الأهلية، وجامعة العلمين الأهلية الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة».

وأوضح أن القيادة السياسية استثمرت أموالًا طائلة في منظومة التعليم العالي، وبات لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر بخلاف الجامعات الأهلية والخاصة، و10 جامعات تكنولوجية ضمن منظومة التعليم العالي، «نوفر مبدأ الإتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة».

واستطرد: «التخوف أن لا يلتحق الطالب بتخصص معين مبقتش موجودة، واللي عملته مصر من طفرة في التعليم العالي بدعم مباشر من القيادة السياسية وتعاون كل أجهزة الدولة مع الوزارة أحدثت طفرة غير مسبوقة في عدد الجامعات والكليات والبرامج الدراسية الحديثة المرتبطة بسوق العمل المحلي».