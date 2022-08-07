تنسيق الكليات 2022.. «التعليم العالي» تعلن قواعد التوزيع الجغرافي

تنسيق الكليات 2022.. أهم ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي رسميًا، لذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في إطار استعداداتها لتنسيق المرحلة الأولى التي تبدأ يوم الخميس المقبل 11 أغسطس الجاري.

وبشأن تنسيق الكليات 2022، أكدت الوزارة في بيان لها، أن قواعد التوزيع الجغرافي تتمثل في أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات بالنسبة للإدارات التعليمية.

تنسيق الكليات 2022.. التزام الطالب بكليات المجموعة «أ»

وأكدت الوزارة أن الطالب يلتزم باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة «ب»، وتشمل قواعد التوزيع الجغرافي، أن الطالب يلتزم باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة «ب» قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة «ج».

ما هي المجموعات في تنسيق الكليات 2022

قدمت وزارة التعليم العالي شرحاً تفصيلياً للمجموعات الخاصة بتنسيق الكليات 2022، موضحة أن مجموعة «أ» هي إجبارية ويقصد بها الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، مؤكدة أنه في بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة «ب» هي إجبارية فبعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ» أي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، أما عن مجموعة «ج» فيقصد بها باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.