«التعليم العالي»: الخميس بداية المرحلة الأولى للتنسيق.. ونصائح وتحذيرات للطلاب

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الأماكن المتاحة للطلاب كثيرة في ظل جامعات حكومية يصل عددها إلى 27 جامعة، والجامعات الأهلية 22 جامعة و27 جامعة خاصة، بجانب 6 أفرع للجامعات الأجنبية و10 أفرع جامعات تكنولوجية، لافتًا إلى أنه يدعو كل خريجي الثانوية العامة لمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي لمعرفة الكليات والمعاهد المعتمدة المدرجة على موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

فيديوهات تعريفية للطلاب

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن الخميس المقبل ستبدأ المرحلة الأولى، موضحًا أن الوزارة نظمت فيديو تعريفيًا وإنفوجراف من أجل التعريف بطريقة التقديم في التنسيق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، موجهًا النصيحة للطلاب بمراجعة المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات من أجل معرفة أقسام الدراسة بعد الإضافة فيها في كليات الطب والهندسة.

رفض فكرة كليات القمة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن الطالب يجب ألا يلتفت لما يُعرف بكلية القمة من أجل الاهتمام بالكلية التي يحبها، لافتًا إلى أن الطالب يجب أن يحافظ على الرقم السري الخاص به ويكتب به الرغبات لأن بعض الأشخاص استغلوا المعرفة بأرقام سرية للآخرين وغيَّروا الرغبات، مطالبًا الطالب بتقديم الـ75 رغبة التي توفرها الوزارة من أجل دخول الكلية التي يفضلها، مبينًا أن 22 ألف طالب سيكونون قادرين على التقدم في الدفعة الأولى في علمي علوم وأدنى درجة لهم للقبول ستكون 89%، أما طلاب علمي رياضة فإن نهاية المرحلة الأولى ستكون 83% وسيبلغ عددهم 15 ألف طالب.

الحد الأدنى في الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إلى أن طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى سيكونون بحد أدنى 64.1% وسيكون عددهم 80 ألفًا، مبينًا أن التظلم يقدمه الطالب ويكون له الحق في درجات سيحصل عليها ويتم تعديل رغباته.