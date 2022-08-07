محمد عبدالرحمن يروج لفيلم الدعوة عامة: قريبا جدا

روَّج الفنان محمد عبدالرحمن لفيلمه «الدعوة عامة»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر محمد عبدالرحمن صورة له وعلق قائلا: «انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمي لفيلم الدعوة عامة قريباً جداً».

أبطال فيلم الدعوة عامة

فيلم الدعوة عامة، بطولة أحمد الفيشاوي، أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

أزمة محمد عبدالرحمن الصحية

وتعرض منذ أيام قليلة، الفنان محمد عبدالرحمن لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، وأعلنت ذلك شقيقته شامة عبد الرحمن خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت: «أرجو الدعاء لأخي محمد عبد الرحمن ربنا يتم شفاه على خير، بيعمل عملية قلب مفتوح، يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، يا رب دعواتكم بالله عليكم».