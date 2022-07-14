أول تعليق من محمد عبدالرحمن «توتا» بعد عملية القلب المفتوح: بتكلم بالعافية

كشف الفنان محمد عبد الرحمن «توتا» عن تطورات حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى مؤخرا، وذلك عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلي أنه يوجه صعوبة بالغة في الحديث.

محمد عبد الرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

وقال محمد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انه حالته الصحية تشهد تحسنا بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية عقب خروجه من المستشفي، وان العملية الذي اجراءها خطيرة وهي القلب المفتوح.

وأضاف محمد عبد الرحمن، انه لن يعود للعمل خلال هذة الفترة حتي يتحسن نهائيا موضحا:«انا عملت عملية كبيرة وبتكلم بالعافية لسه مش هرجع دلوقتي»، مطالبا الجمهور والمحبين بالدعاء له.

محمد عبد الرحمن: حب الناس جعلني في حالة من السعادة

وأشار ان حب الناس جعله في حالة من السعادة الكبيرة، وانه يشكر كل من سأل عليه وحرص علي ان يطمئن عليه، وان سيقوم بالسلامة بسبب دعوات الجمهور.

تعرض محمد عبد الرحمن لازمة صحية

يذكر أن شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن «شاما عبد الرحمن»، قد كشفت عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن خضوع شقيقها لعملية قلب مفتوح حيث كتبت: «أرجو الدعاء لأخي ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يرجع لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم».

دعم نجم الوسط الفني لمحمد عبد الرحمن

كما حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي دعمه، من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم مصطفي خاطر الذي كتب عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «ألف سلامة عليك يا صاحبي ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة».