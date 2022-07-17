أول تعليق من محمد عبدالرحمن على شائعات فقدانه النطق: أنا في فترة نقاهة

ردّ الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، على ما تردد من شائعات بشأن فقدانه النطق بعد خضوعه لجراحة في القلب، قائلا إنّه يقضي فترة النقاهة في منزله حاليا بعد نجاح الجراحة.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبد الرحمن

وقال الفنان محمد عبدالرحمن لـ«الوطن»: «أنا بخير الحمد لله وصحتي جيدة، ولا صحة لأي أخبار انتشرت على المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا بشأن فقدان النطق، لكني في فترة النقاهة».

محمد عبدالرحمن يطلب الدعاء من جمهوره

وطالب عبدالرحمن، جمهوره، بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومن المقرر أن يعود لمزاولة نشاطه الفني من جديد، بعد مرور فترة على إجرائه العملية الجراحية بالقلب.

وأشار محمد عبد الرحمن إلى أنّ السبب في خروج الشائعات أنّه يتحدث بصعوبة، «عملت عملية كبيرة في القلب، وبالتأكيد محتاج وقت طويل لحد الشفاء، لكن دعوات الجمهور لي ووقوفهم إلى جواري محنني طاقة إيجابية كبيرة».

تطورات حالة محمد عبدالرحمن

ويقضي الفنان محمد عبدالرحمن، فترة نقاهة حاليا، وحالته مستقرة بشكل كبير، بعد فتح باب الزيارات بعد خروجه من العناية المركزة، ويخضع لمتابعة دورية كل 3 أشهر.