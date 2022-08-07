«الكشكي»: الحوار الوطني نوعي في تاريخ مصر الحديث وجزء من الجمهورية الجديدة

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني نوعي في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه مختلف عن العقود السابقة ويعد جزءًا من بناء الجمهورية الجديدة، وهو البوابة السياسية للدخول للجمهورية الجديدة.

وأضاف «الكشكي»، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني يستحق الجدية وحوار في الموضوع وليس الشكل، إذ ظهرت الجدية في دراسة المحاور السياسية مثل مباشرة الحقوق السياسية الأحزاب والمحليات والحريات العامة، واستغرق هذا المحور 20% من القضايا المطروحة.

متخصصون في السياسة والفكر بالحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «هناك إشارة ودلالة على كل ما يهم المواطن والرأي العام، وبالتالي فإن كل جزئية في حاجة إلى وقت ودراسة، وعلى مائدة الحوار الوطني يوجد عتاولة في السياسة والرأي، وكل شخص لديه رأي وكل شخص قادم من مدرسة مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار».

كل يقدم ما لديه للتوصل إلى نقاط تلاقي

وأكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل يقدم ما لديه للوصول إلى نقطة التقاء وتطابق في الرؤى وهو ما يستغرق وقتا، موضحًا أن النقاشات في الحوار الوطني جادة وعميقة وتستغرق وقتا.

وأشار، إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستُحال إلى مجلس النواب والجهات التنفيذية، وبالتالي، لا بد أن يسير الحوار بوتيرة ما يفرضه الموضوع، وليس بوتيرة سريعة من أجل إنهاء الحوار الوطني.