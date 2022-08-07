مي كرم جبر: الحوار الوطني جسر بين المواطن وصناع القرار.. ويفيد سمعة مصر

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني عبارة عن جسر مفتوح بين المواطن وصناع القرار، ولا بد أن تكون هناك أولوية للقضايا التي تشغل المواطن المصري، حيث يهتم بالقضايا اليومية مثل التعليم والصحة والمواصلات والمرافق، مؤكدة أنه مفيد لسمعة مصر الخارجية.

وأضافت مي كرم جبر، خلال حوارها ببرنامج الحوار الوطني، عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم ندى رضا: «حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تشكيل اللجان، التي من شأنها فرز المقترحات التي قُدمت والنظر في الأوراق وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المحور السياسي لأنه له أهمية قصوى في الشارع السياسي المصري».

أهمية الحوار الوطني

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني يفعل شيئًا في نفس المواطن المصري، الذي يحب أن يُستمع إليه، وبالتالي فإن الحوار الوطني آلية للاستماع لآراء المواطنين، وتم فتح الباب على مصراعيه لتلقي كل الآراء والأطروحات من الجميع.

المحور السياسي يشمل كل مناحي حقوق الإنسان

وأشارت إلى أنّ كل من يريد المشاركة بفكرة عليه أن يتقدم بها عبر الآليات التي تم طرحها، مشددة على أن المحور السياسي مهم جدًا لأنه يشمل كل مناحي حقوق الإنسان مثل التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، حيث بدأت الأحزاب السياسية ترسل آراءها ومقترحاتها، والهدف من مناقشة هذا المحور بدأ يُفعَّل الآن، وحتى قبل عقد جلسات الاستماع.

وأكدت مي أن الأحزاب ناقشت على مستوياتها الداخلية كل الأحلام والطموحات التي ترغب في تحقيقها، وبدأت في إعداد الخطط وتقدمت بها، وبعضها متشابه والآخر متباين، وهو ما يحقق الثراء للشارع السياسي.