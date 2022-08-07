مي كرم جبر: التنسيقية ستكون طرفًا رابحًا في الحوار الوطني «فيديو»

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملفات التي طُرحت في الحوار الوطني تعمل التنسيقية فيها جميعًا، لأن عدد شباب التنسيق كبير، وكل شريحة لها طموحاتها وأحلامها.

التشاور في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأضافت النائبة، خلال حوارها ببرنامج الحوار الوطني، عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم ندى رضا: «كلنا نتحدث مع بعض ونتشاور ونعقد جلسات للنقاش والاستماع ونبدأ في تبادل الرؤى ووجهات النظر، ونرى الوجه الأمثل حتى تكون الأفكار صالحة للتنفيذ وتحصل على سياقها الطبيعي في التنسيقية حتى تظهر بالحوار الوطني».

وتابعت: «سيكون هناك حديث عن الملفات في حينها، وكل متخصص في الملف سيتكلم عنه في وقته المناسب، والحوار الوطني لديه القدرة على تحريك المحاور كلها تباعًا وفي وقت قصير، لأن الملفات كلها منظومة واحدة وهناك تشابه بين المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها».

تتوقع فتح المحاور في وقت واحد

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنها تتوقع فتح المحاور كلها مع بعض لأنها دائرة متكاملة فيما بينها، لافتةً إلى أن التنسيقية ستناقش في الحوار المجتمعي كل الملفات التي تشغل المواطن المصري: «كل ما يقوم به مجلس الأمناء من إدارة لهذه الملفات وترتيب المقترحات يأتي بناءً على المقترحات التي تقدم بها المصريون».

وتابعت: «في التنسيقية نعمل على هذه الملفات، لكن يجب الإفصاح عنها في الوقت المناسب حتى يحصل كل فريق على حقه، لأننا مقسمون إلى أكثر من مجموعة، وكل مجموعة تبذل جهدًا كبيرًا، وسنكون طرفًا رابحًا في الحوار الوطني».