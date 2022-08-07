«حقوق الإسكندرية» تحصد أول «المحاكاة الصورية».. بفريق مكون من 4 طلاب

فازت كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في المحاكاة الصورية التي نظمها مكتب الشلقاني لعام 2021/2022 على مستوى كليات الحقوق والشريعة في مصر.

وكانت أسماء فريق الطلاب الفائز هم: «محمد مموطدوح غباشي، حنين وجيه علي، ويوسف ممتاز حنا، وسلمى سليم شاهين عمر».

بداية الدراسة في كلية حقوق الإسكندرية

وبدأت الدراسة الأكاديمية في كلية الحقوق في الإسكندرية عام 1938 بعد إنشاء فرع لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول في المحافظة بناء على قرار مجلس الجامعة واستؤجر قصر «زرفوداكي» وبدأت الدراسة يوم 15 أكتوبر من هذا العام.

وأخذت الكلية بمبدأ التطور والتطوير، بعد ازدياد عدد الطلاب، وكان لزاماً علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيداً لنقلها إليه، ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956/ 1957 بأرض الجامعة بسوتير.

بداية الدراسة في المبنى الجديد

وتسلمت الجامعة المبنى الجديد فى 20 يونيو 1961 مبني الكلية الجديد، وبدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام ذاته، وضمت الكلية عشرة أقسام هي قسم القانون المدني، القانون الدولي العام، القانون الجنائي، قانون المرافعات، الاقتصاد والمالية العامة، القانون العام، القانون الدولي الخاص، القانون التجاري، فلسفة القانون وتاريخه، والشريعة الإسلامية.

لائحة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وحُددت اللائحة الأساسية للكلية الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية، وهي درجة الليسانس في الحقوق ودبلومات الدراسات العليا في القانون الخاص، والقانون العام، والاقتصاد السياسي، ودرجة الدكتوراه في الحقوق.