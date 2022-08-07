مسابقة في مجال الأفلام القصيرة لطلاب جامعة الإسكندرية.. الشروط والجوائز

تنظم كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، مسابقة فنية في مجال «الأفلام القصيرة» على مستوى كليات الجامعة، على أن يتم عرض الأفلام المشاركة وتحكيم المسابقة، بحضور الفرق المشاركة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، ويتم تسليم الأعمال بالاستمارات في مكتب رعاية الشباب بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس.

شروط مسابقة كلية الحاسبات وعلوم البيانات

ووضعت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، عددا من الشروط للاشتراك في مسابقة الأفلام القصيرة، والتي جاءت كالتالي:

- الاشتراك في المسابقة بنظام الفرق

- يتكون الفريق فيما لا يزيد عن خمسة طلاب

- يحق لكل كلية الاشتراك بأكثر من فريق

- المشاركة بالأفلام القصيرة في فروع (الفيلم التسجيلي - الفيلم الروائي - فيلم رسوم متحركة)

- مدة الفيلم لا تزيد عن 10 دقائق

- تهتم المسابقة برؤى الشباب في الموضوعات والقضايا المجتمعية

- أن يكون نوع ملف الفيديو أحد الأنواع الآتية: (wmv – mpeg – mp4 – asf wma - avi)

- أن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير مقتبس أو منقول من عمل آخر

- عدم مخالفة الآداب العامة والنظام العام والتقاليد المصرية الأصيلة

- يسلم العمل لمكتب رعاية الشباب على CD مرفق به استمارة بها بيانات الفريق المشارك، وموضح بها اسم الفيلم مع صورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي لكل طالب.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

- مركز أول 250 جنيها

- مركز ثاني 200 جنيه

- مركز ثالث 150 جنيها.