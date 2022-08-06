تعرف على تنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمي والأدبي، التي من خلالها يتم تحديد الحدود الدنيا لمخلتف الكليات، ومنها الحد الأدنى لتنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة، كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2022 ونسب النجاح وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات والذين حصلوا على مجموع من 90% إلى 95%.

تنسيق كلية حقوق 2022

تنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، تحدده وزارة التعليم العالي، حسب الأعداد المطلوبة لكل كلية وإمكانياتها من حيث الأجهزة والمدرجات، بما يتفق مع تخريج طالب مؤهل لسوق العمل.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن تنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، يقارب تنسيق 2021، مبررًا ذلك بأن نسبة النجاح قريبة من العام الماضي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

تنسيق كلية حقوق 2021 لطلاب الثانوية العامة أدبي

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 315.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بور سعيد 290.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة دمياط 285.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنيا 276.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة 272.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس 270.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 268.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة انتساب موجه القاهرة 265.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة انتساب موجه سوهاج 264.5 درجة.

- كلية الحقوق جامعة انتساب موجه عين شمس 263.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 262.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الزقازيق 261.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسوان 260.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة حلوان 261.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الفيوم 259.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بنها 259.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنصورة 259.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسيوط 258.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة طنطا 258.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بني سويف 258.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بنها 257.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم 257.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية 256.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق 256.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 255.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة كفرالشيخ 255.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 255.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بني سويف 254.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة طنطا 253.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 252.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسيوط 252.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنصورة 251.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 250.0 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة مدينة السادات 250.0 درجة.

تنسيق كلية حقوق 2021 لطلاب الثانوية العامة علمي

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 282.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج الفيوم 255.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج دمياط 255.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج جنوب الوادي 255.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج القاهرة 254.0 درجة.

حقوق انتساب موجه سوهاج 254.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج بني سويف 254.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج عين شمس 252.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج أسوان 251.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج أسيوط 250.5 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج الإسكندرية 250.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج بورسعيد 249.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج حلوان 245.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج المنصورة 244.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج طنطا 243.5 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج بنها 243.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج المنوفية بشبين الكوم 241.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج مدينة السادات 239.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج كفرالشيخ 239.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 237.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 236.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 236.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق 235.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسوان 234.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية 234.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسيوط 234.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة عين شمس 233.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة حلوان 231.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة بنها 230.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة طنطا 228.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنصورة 228.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 228.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة مدينة السادات 227.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 227.0 درجة.