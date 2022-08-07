بريد الوطن.. مدرسة لأهالى كعابيش يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان منطقة كعابيش، الطابق الثالث، بمنطقة الطوابق بشارع فيصل، القابع فى محافظة الجيزة، من عدم وجود مدارس حكومية كافية تستوعب أبناءنا فى مراحل التعليم المختلفة، ولم يعد أمامنا سوى أن نلحقهم بالمدارس الخاصة مضطرين، رغم علمنا بأوضاعها السيئة، وتراجع مستوى الخدمات التعليمية فيها لصالح الخدمات الترفيهية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدراسة فيها كل شهر تقريباً، بصورة مبالغ فيها، جعلت من التعليم تجارة لأصحاب تلك المدارس، لذلك نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بجوار الطريق الدائرى لإنشاء مدرسة ابتدائية وإعدادية، تحفظ لأبنائنا الحق فى التعليم، وتحمينا نحن كأولياء أمور من استغلال أصحاب المدارس.

أهالى كعابيش

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