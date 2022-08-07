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بريد الوطن.. مدافع الحب

كتب:

الوطن
09:12 م | الأحد 07 أغسطس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

مدافع الحب تسقى من شرايينى

وتفتح النار من ذاتى على ذاتى

وتقلب الدنيا رأساً على عقبى

وتمسح الدمع مسفوحاً بآهاتى

هيا اسكبى بهدى فى القلب أغنيةً

أنغامها طرباً تشجى صباباتى

يا ويح قلبى إن جفتْ موارده

يلازم الشوق فى الهجران أناتى

                                              سامح لطف الله 

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