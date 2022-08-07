بريد الوطن.. مدافع الحب

مدافع الحب تسقى من شرايينى

وتفتح النار من ذاتى على ذاتى

وتقلب الدنيا رأساً على عقبى

وتمسح الدمع مسفوحاً بآهاتى

هيا اسكبى بهدى فى القلب أغنيةً

أنغامها طرباً تشجى صباباتى

يا ويح قلبى إن جفتْ موارده

يلازم الشوق فى الهجران أناتى

سامح لطف الله

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