بريد الوطن.. مدافع الحب
كتب:
الوطن
09:12 م | الأحد 07 أغسطس 2022
صورة تعبيرية
مدافع الحب تسقى من شرايينى
وتفتح النار من ذاتى على ذاتى
وتقلب الدنيا رأساً على عقبى
وتمسح الدمع مسفوحاً بآهاتى
هيا اسكبى بهدى فى القلب أغنيةً
أنغامها طرباً تشجى صباباتى
يا ويح قلبى إن جفتْ موارده
يلازم الشوق فى الهجران أناتى
سامح لطف الله
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