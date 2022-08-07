مدينة زويل: بدأنا استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة.. آخر موعد 30 أغسطس

قال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة ستحصل خلال الشهر الجاري، على 4 شهادات اعتماد، تخص 4 برامج تقدمها للطلاب، وهو اعتماد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان امتدادا لهذا النجاح، إطلاق المدينة كلية جديدة، حملت اسم «كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي»، التي ستعمل بداية من العام الدراسي المقبل 2022- 2023.

عبدربه: أنشأنا كلية علوم الحوسبة بـ3 برامج متخصصه

أضاف «عبدربه»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه سيجر افتتاح الكلية ذات التخصصات الحديثة بـ3 برامج متخصصة، وسيتسني للطالب أثناء تقديمه لوثيقة التحاقه بالجامعة، أن يختار التخصص الخاص به، داخل كلية علوم الحوسبة.

عبدربه: مدة الدراسة بالكلية الجديدة أربع سنوات ونصف

أوضح أن الكلية الجديدة، سيحصل فيها الطالب على كورسات ومتطلبات دراسية تمتد لأربع سنوات ونصف.

وأكد أنه بالنسبة لكلية العلوم والهندسة، فسيتثني للطلاب الحاصلين على 70% التقدم للالتحاق بها، أما بالنسبة للكلية الجديدة الخاصة بالحوسبة والذكاء الاصطناعي، فتقبل بداية من 65%، «فيه عندنا اختبار قبول ومقابلة شخصية ولغة إنجليزية بالنسبة لكلية العلوم والهندسة، وبالنسبة لكلية علوم الحوسبة فيكون عندهم اختبار مقابلة شخصية وأخر تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطالب».

وأشار إلى أن المدينة لا تخضع للتنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي، وباب التقدم سيظل مفتوحا أمام الطلاب حتى يوم 30 أغسطس الجاري.