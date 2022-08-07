كيفية التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022.. يبدأ غدًا

كيفية التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر الإنترنت، خاصة أن التقديم يبدأ غدًا الاثنين ويستمر حتى 18 أغسطس الجاري، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» كيفية التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022، والرسوم التي يجب على الطالب دفعها، والخطوات الواجب اتباعها، وفق بيان وزارة التربية والتعليم، كالتالي:

كيفية التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية أو أولياء الأمور تقديم تظلم على مادة أو أكثر للاستعلام عن درجة الطالب وفق الخطوات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، كالتالي:

- يتم التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022 أونلاين عبر موقع ظهور النتيجة، ويمكن الدخول عليه من هنــا.

- يقوم بعدها الطالب بتقديم طلب التظلم على مادة أو أكثر.

- تحديد كيفية دفع قيمة الرسوم وقيمتها 300 جنيه عن كل مادة.

- بعد دفع الرسوم يتم تحديد موعد بالتاريخ والساعة للاطلاع على ورقة الإجابة، ويُسمح باصطحاب ولي الأمر فقط، وفي حالة التخلف عن الموعد يسقط حق الطالب في التظلم أو تقديم طلب آخر.

- في الموعد المحدد يتجه الطالب مع ولي الأمر لمقر التقدير المركزي، ويتم تسليم الموظف صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يطلع بعدها الطالب على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة، ويحق له كتابة الملاحظات والتوقيع بنفسه على النتيجة.

ينتظر الطالب بعدها نتيجة التظلم سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة إضافة درجات للطالب يحق له استرداد رسوم التظلم كاملة.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلب تظلم على مواد بعينها أونلاين عبر موقع ظهور النتيجة لمدة 10 أيام، بداية من غد الاثنين وحتى الثلاثاء 18 أغسطس.