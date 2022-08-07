مدارس النيل تطمئن طلاب الثانوية العامة 2022 بشأن التقديم بالجامعات: مفيش تسلسل دراسي

أكدت مدارس النيل المصرية الدولية، أنه يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مرة واحدة فقط، وفقا لنظام وقواعد قبول طلاب النيل.

عدم مطالبة الطلاب بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي

ووجَّهت مدارس النيل المصرية رسالة لأولياء الأمور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك قواعد عامة وفقا للقرار الوزاري رقم 2180 للعام الجامعى 2022 -2023، وهو عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE) بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب اثنى عشر عاما في التعليم قبل الجامعي أسوة بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية.