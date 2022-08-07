إصابة 4 بينهم 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، جراء تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، بينهم 3 من أسرة واحدة، وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بدون لوحات على طريق القنطرة قرب قرية أبو خليفة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش باربع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت 4 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إنه جرى استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفى واستدعت إدارة المستشفى استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب للتعامل مع المصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

طفلان شقيقان ضمن المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: رمضان الشاملي أحمد الظاهر 52 سنة بكسور مضاعفة في الجسم وجروح في القدم ونجله عمر 12 سنة مصاب بجروح في الرأس وكدمات وسحجات في الجسم وشقيقه محمد 17 سنة مصاب بكسر في الركبة وعماد عنتر خليفة 40 سنة ومصاب بكسور وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم وجميعهم مقيمين في مركز القنطرة غرب.