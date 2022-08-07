هاني رمزي: «عادل إمام بيقنعنا نقدم جزء تاني من غبي منه فيه»

قال الفنان هاني رمزي، إن أحد مشاهد فيلم «غبي منه فيه» رغب مخرج العمل في حذفه اختصارا للوقت، ولكن بعد أخذ رأي الفنان عادل إمام، وهو والد مخرج العمل رامي إمام، أصر على بقاء المشهد: «قالنا المشهد ده لازم يكون موجود هيجيب ضحك جامد، وهيسيب بصمة للفيلم».

رمزي: قولت نسمع الكلام ونسيب المشهد زي ما هو

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على «DMC»، أن الزعيم عادل إمام هاتف كل العاملين على الفيلم وأكد عليهم عدم حذف أي مشهد: «قولت نسمع الكلام ونسيب المشهد زي ما هو، وفعلا شكلك فاهم يا نصة أصبحت دارجة بشكل غير طبيعي».

رمزي: كتابة السيناريو هي اللي موقفه خروج الجزء الثاني

واستطرد: «أنا بتواصل مع الفنان عادل إمام على طول، والزعيم بيحاول معانا نقدم جزء تاني من الفيلم، ونفسنا نعمل ده وناس كتير عايزه كده، واللي موقفنا الكتابة لأن السيناريو حاولنا فيه كذا مرة ولكن الكتابة هي اللي موقفه خروج الجزء الثاني، وكل مرة بنحس أن الجزء الأول أحلى، ولازم التاني يبقي بقوة الأول أو أفضل».

وأوضح أنه ومع مرور 18 عاما على إطلاق الجزء الأول من الفيلم تغير شكل الحياة بفضل السوشيال ميديا والتكنولوجيا الجديدة والأحداث العالمية الكبرى: «سؤالنا وإحنا بنشتغل على الجزء الثاني الغبي ده ممكن يعمل إيه؟ ورد السؤال بيكون بالكلام، ولكن ترجمته على ورق وسيناريو كويس بنلاقي لسه».

وتابع: «الفيلم ده في كل الأحداث بنلاقي له ميمز معينة بتعبر عن الحدث اللي بنمر به، والفيلم نجح بشكل كبير حتى بعد السينما ومع انتشار القنوات الفضائية، وبدأ يتشاف أكتر ونجح بشكل كبير جدا».