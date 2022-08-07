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مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين

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الوطن
09:01 م | الأحد 07 أغسطس 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك، فيما يُعد انتهاكًا لقدسيته واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا للوضع القائم الذي يُعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا.

مصر تطالب بتوفير الحماية للمصلين المسلمين

وأكدت وزارة الخارجية، أن مثل تلك الأعمال تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع، مطالِبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين، وضرورة وقف أية أعمال استفزازية، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.

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