استشاري نفسي يوضح التعامل السليم مع الأبناء أصحاب المجموع الضعيف: فتش عن التفوق

نتيجة الثانوية العامة 2022 جاءت على البعض بالأفراح بعد نجاح أبنائهم وحصولهم على الدرجات والمجموع الذين حلموا به من أجل الوصول إلى كلية أحلامهم، بينما جاءت على فريق آخر بالأحزان بعد حصولهم على مجموع ضعيف في الثانوية العامة.

ويوجه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، روشتة تعامل للأهالي مع أبنائهم في حالة حصولهم على مجموع ضعيف في نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا إنه يجب على كل أسرة التعامل على حسب درجات أبنائهم في نتيجة الثانوية، وأن يفتشوا عن كيفية التفوق بالدرجات التي حصل عليها الأبناء.

نفسي: «مش شرط أجيب 100% علشان أتفوق»

«مش شرط أجيب 100% علشان أتفوق»، هكذا أوضح «هندي» في حديثه مع «الوطن» أن التفوق ليس فقط بالحصول على مجموع كبير في نتيجة الثانوية العامة، إذ يمكن لأي طالب النجاح والتفوق في أي كلية يدخلها ويصبح من خلالها شخص ذا شأن عظيم.

هندي: التربية بالوكالة أسلوب خطر

التربية بالوكالة من أخطر الأساليب في تربية الأبناء، حسبما ذكر استشاري الصحة النفسية، موضحًا أنها تكون من خلال محاولة الآباء السيطرة على أبنائهم حتى يستكملوا مسيرتهم من بعدهم، ويتحول الابن لوسيلة لتحقيق أحلام الآباء: «الدكتور عايز ابنه زيه والصيدلي فاتح لبنته صيدلية في البيت وكل واحد عايز يحقق أحلامه في أولاده».

مصطلح كليات القمة ليس له وجود سوى في مصر حتى في الدول العربية ليس موجودا، بحسب «هندي»، معبرًا: «القمة المكان اللي أقدر أتفوق فيه»، مستكملا أن دور أولياء الأمور تنوير طريق أبنائهم ليس السيطرة عليهم.

نسب نجاح الثانوية العامة 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04%، وهى مرتفعة عن العام الماضي الذي كان 74%، إذ جاءت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 في شعبة علمي علوم 78.32%، بزيادة عن العام الماضي الذي كان 76%.

وارتفعت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة إلى 81% مقارنة بـ76% العام الماضي، لتمثل أعلى نسبة نجاح هذا العام، بينما انخفضت نسبة نجاح الأدبي إلى 68% مقارنة بالعام الماضي الذي كان 70%.