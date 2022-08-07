خالد الجندي لأسر غير الموفقين في الثانوية العامة: «ولادكم مش محتاجين تلطيش»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ذكرى عاشوراء حالة فريدة من نوعها، تٌعلمنا الثقة في الله رغم أصعب الظروف والمواقف والمواجهات، مشددًا على أن الثقة في الله هي المعية، إذ أن المعية هي أن تَعلم أن الله عزّ وجلّ معك.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم الأحد، على فضائية DMC: «المعية هي أن تظل محفوفًا بظل الله في الدنيا والآخرة، وأن تؤيد بنصر الله وتتعامل بما يرضي الله، وهي أن تكون عبدًا ربانيًا»، موجهًا رسالته لأهالي الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في الثانوية: «مفيش أي حاجة، ده امتحان من عدة امتحانات ابنكم سيتعرض لها، الابن محتاج دعم مش توبيخ ولا تلطيش ولا حرمان ولا حزمة من العقوبات».

عاشوراء قضية معية.. وموقف صعب لنبي الله موسى عليه السلام

ووجه رسالة للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في الثانوية العامة، موضحًا: «هل المؤمن يعرف الوهن والضعف والاستكانة؟! إطلاقًا لأن قضية عاشوراء، هي قضية معية، إذ أن نبي الله موسى عليه السلام كان يقف أمام البحر ومن خلفه عدوه ومعه سلاحه وعدته وعتاده، حتى قيل إنًا لمدركون، لكن موسى، قال كلا إن معي ربنا سيهدين».

وأردف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «ما كان في نفس موسى هو اليقين في الله، بأن يحميه، وبالتالي فإن المعية هي الوثوق في الله في أصعب المواقف، وبالتالي لا يجب أن يُحبط الإنسان أو تصيبه هزيمة نفسية أو شعور بالتراجع والتخاذل».

الزمن أصعب مدرس

وأكد «الجندي» أن الزمن هو أصعب مُدرس لأنه المعلم الوحيد على وجه الكوكب الذي يمتحننا أولا ويعطينا الدرس: «إحنا بناخد القدر ونرضى به ونتعامل معه، والظروف المستفادة هنا هي عدم الإهمال وعدم تضييع الوقت وعدم التراخي أو الانشغال بما سوى الدروس، وعدم الانغماس في ملذات الحياة وترك الواجبات وعدم التراخي في الصلاة والتسبيح».