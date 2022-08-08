مدير مشروعات بمثلث ماسبيرو: نسبة التشطيب الداخلي للوحدات وصلت إلى 95%

قال المهندس خالد علي، مدير مشروعات الشركة المنفذة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إن العمل داخل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مستمر ومتواصل، ويجري العمل على مدار الـ3 شيفتات دون توقف، مشيرا إلى أن الشكل الخارجي للمشروع كله موحد، حتى يتم تحقيق تناسق في الشكل المعماري بالكامل.

علي: يعمل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو 5 شركات وطنية

وأضاف «علي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة فضائية «الحياة»، أن نسبة التشطيب الداخلي للوحدات وصلت إلى 95%، حيث إن المشروع شارف على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وظهوره للنور خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعمل في المشروع 5 شركات وطنية لإنجازه.

علي: تخصيص 936 وحدة سكنية مخصصة لعودة أهالي المنطقة

واستطرد: «تخصيص 936 وحدة سكنية مخصصة لعودة 936 أسرة من أهالي المنطقة، وتم بناء أبراج سكنية مكونة من 21 طابقا، منها 18 طابقا سكنيا، كما أن هناك برجين استثماريين قاربا على الانتهاء، وأبراج إدارية يصل ارتفاعها لـ24 و26 دورا، وجميع الأبراج تحوي مصاعد ولاند سكيب، حيث إن المنطقة شهدت تغيير جذري بالكامل».

وأوضح أن حجم العمالة في المشروع كبيرة من مهندسين ومشرفين وعمالة مدربة وغير مدربة، كما أن المشروع أتاح نحو 24 إلى 25 ألف فرصة عمل بالمشروع.

وأكد أن المنطقة تحولت تماما من العشوائية التي كانت عليها إلى مشروع حضاري متكامل يضاهي أعلى المستويات، حيث إن العمل يجري حاليا في الشقق الاستثمارية، ووصلت فيها نسب الإنجاز إلى أرقام متقدمة من التنفيذ بالخرسانات والتشطيبات.