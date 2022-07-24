آخر مستجدات «مثلث ماسبيرو».. وحدات سكنية وإدارية وتجارية لاستعادة رونق القاهرة

يعد مشروع الإسكان البديل، داخل منطقة مثلث ماسبيرو، من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لإعادة رونقها الحضاري، ما يغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث تغيرت ملامحه الآن تماما، وأصبح يضم عددا من الأبراج السكنية الشاهقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتصريحات خاصة من المهندس سليم نسيم، مدير المشروع لـ «الوطن».

آخر مستجدات مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

- جارى الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج.

- تحتوي المنطقة علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء بقدرة 80 ميجاوات.

- يتكون مشروع أبراج ماسبيرو، من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويقام على مساحة 8419 م2.

- جارى تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

- منشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتين متميزتين.

- ترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم.

- يتكون مشروع الأبراج من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة.

- دور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة.

- برجان للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

- يتكون كل برج من برجي السكن البديل من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية.

- برج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية.

- برج رابع (إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.