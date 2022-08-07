العثور على طفل مذبوح داخل «برميل مِش» بالأقصر.. زوجة خاله قتلته بسبب الغيرة

في يوم الأربعاء الماضي، ذهب إبراهيم، صاحب الـ5 سنوات، إلى بيت جده في نجع العقاربة بمركز الطود غرب جنوب محافظة الأقصر، وبعد مضي عدة ساعات، اتصلت والدته بجدته طالبة منها أن تأمر ابنها بالعودة، لكنه لم يعُد مرة أخرى لأمه.

وبعد ساعات من البحث، أبلغ أهل الطفل الشرطة بالاختفاء، وبدأ رجال مباحث مركز شرطة البياضية بالبحث والتحري، ومراجعة كاميرات المراقبة التي يظهر الطفل فيها يدخل بيت خاله ولم يخرج مرة أخرى، وبعد التمشيط والبحث في المنزل كانت الصدمة والمفاجأة، وُجد الطفل مذبوحًا داخل برميل «مش» حتى لا تظهر الرائحة، وأصابع الاتهام تشير ناحية زوجة الخال.

اتهام زوجة الخال بخطف الطفل وقتله

وتمكن رجال المباحث من ضبط زوجة خاله، 27 عامًا، المتهمة بخطف الطفل وقتله، ووضعه داخل شقتها بمنزلها.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هشام عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل «إبراهيم . سيد»، 5 سنوات، مقتولًا بداخل شقة زوجة خاله وملقى داخل برميل مملح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة الطفل الذي تغيّب يوم الأربعاء الماضي بعد ذهابه لشراء الحلوى من سوبر ماركت بجوار مسكن المتهمة واختفى بعدها تمامًا.

المتهمة كانت تبحث معهم عن الطفل

وتم العثور على جثة الطفل المفقود داخل شقة زوجة خاله بعد شكوك سيدات من العائلة في المتهمة لكثرة استخدامها التليفون المحمول والتحدث سرًا خلال تجمعهم أثناء البحث عن الطفل وارتباكها المستمر.

وعقب اختفاء الطفل، قامت المتهمة بالبحث عنه مع أسرة الضحية لمدة قليلة، ثم ظهر الخوف عليها والارتباك، مما جعل الشكوك تحوم حولها، وعند تضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها الجريمة بدافع الغيرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم ضبط خال الطفل وزوجته المتهمة لعرضهما على النيابة.