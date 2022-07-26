العثور على جثة طفل تطفو على سطح مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا

عثر أهالى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، قبل قليل، على جثة طفل تطفو على سطح المياه في ترعة الإبراهيمية، ناحية بنك مصر، وتم على الفور إخطار الأجهزة الأمنية المختصة وانتشال الجثة، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى ملوي، قيد التحقيق، وجرى تحرير المحضر باللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث لبيان ظروف وملابسات الواقعة.

الطفل غرق أثناء الاستحمام هرباً من الحر

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوجود غريق في ترعة الإبراهيمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهري، وتم استخراج جثة الطفل من ترعة الإبراهمية في مركز ملوي ناحية بنك مصر، وبتكثيف التحريات لكشف ظروف وملابسات الحادث، أفادت التحريات الأولية أن الطفل يُدعى «سيف م.»، 14 سنة، مقيم بقرية «جلال الشرقية»، بمركز ملوي، وأنه تعرض للغرق أثناء الاستحمام في الترعة، هرباً من حرارة الجو.

التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى ملوي العام، تحت تصرفات النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بدفنها لعدم وجود شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.