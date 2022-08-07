استشاري نفسي يوضح الدافع وراء مقتل فتاة على يد حبيبة خطيبها: الغيرة السبب

واقعة مأساوية شهدها مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعدما لقيت فتاة مصرعها على يد حبيبة خطيبها السابقة حيث قامت المتهمة باستدراجها ثم وضعت قطعة قماش (شال) ووضعته على رقبة الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور فقامت بنزع دبلة خطبة المجني عليها من بين يديها وسرقت هاتفها المحمول ثم لاذت بالفرار.

يولد الإنسان بـ3 انفعالات

وتعليقاً على هذه الواقعة يقول استشاري الطب النفسيى الدكتور وليد هندي خلال حديثه لـ«الوطن» إن الحب يمكن أن يؤدي لارتكاب جرائم عديدة تهز الإنسانية كلها، يكون هو الدافع الرئيسي، حيث يولد الإنسان بـ3 انفعالات وهم الحب والخوف والغضب، أي انفعالات أخرى مكتسبة وثلاثتهم التركيبة الكيميائية للغيرة، حيث يغضب الشخص إذا شعر أن حبيبه يتم استقطابه فيخاف من فقده ويشعر بالغيرة والتي يمكن بأن تصل إلى الغيرة المرضية أو متلازمة عطيل فيقتل الحبيب.

يتخيل خيانة حبيبه

ويضيف «هندي»: أن الإنسان يمكن أن يكون مصاباً بانفصام وهو مرض عقلي حيث يعتقد الإنسان أن هناك فكرة ما تصبح مسيطرة على فكره وذهنه تفصله عن الواقع فيتخيل أن حبيبه يخونه أو يريد قتله والاكتئاب الحاد أحياناً يؤدي لقتل الحبيب.

قتلتها وسرقت دبلتها وتليفونها

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية بها إصابات ظاهرية سحجات وخدوش حيث نجح رجال المباحث من خلال تكثيف الجهود الأمنية في تحديد هوية المتهمة، وتم إلقاء القبض عليها عقب استهدافها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لحبها وتعلقها الشديد بخطيب المجني عليها، حيث سرقت دبلة خطبة الضحية وهاتفها المحمول بعدما أنهت حياتها بـ«شال» وأخبرت والدها بجريمتها والذي قام بدفن الهاتف المحمول داخل أرض زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.