سوهاج في 24 ساعة: إعدام سيدة وعشيقها وطعن شقيقين وانقلاب سيارة

شهدت محافظة سوهاج، خلال 24 ساعة الماضية، حوادث متفرقة في أماكن مختلفة، تنوعت بين إعدام سيدة وعشيقها، ومصرع وإصابة 3 أفراد في حادث سير، فيما طعن سائق شقيقين بسكين.

إعدام سيدة وحلاق

وقضت محكمة جنايات سوهاج، بإعدام سيدة وحلاق شنقا، لقيامهما بقتل الزوج، ليخلو لهما الجو معا، وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين لظمي، وبأمانة سر محمد عبدالحميد حسن وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى سنة 2018 بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة لـ«س. م»، 37 سنة، ربة منزل، و«س. م»، 33 سنة، حلاق، تهمة قتل المجني عليه «خ. م»، 40 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام الحلاق بالتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه بمنزله وانهال عليه بعصا شوم أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى في مسرح الجريمة، قاصدين قتله، وإحدث إصابته التي أودت بحياته، حيث قامت المتهمة بتسهيل دخوله المنزل وذلك لوجود علاقة آثمة بينهما، فأرادا التخلص من الزوج ليخلوا لهما الجو معا ويتاح الزواج لهما.

انقلاب سيارة

شهدت دائرة مركز أخميم شرق سوهاج اختلال عجلة القيادة بيد جزار، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابته وحفيده ووفاة زوجته.

وانتقلت وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث بمديرية أمن سوهاج، وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «ح ا ع»، 62 سنة، جزار، ويقيم بأخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

طعن شقيقين في مشاجرة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم أول سوهاج.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «ع ح ا ع»، 35 سنة، ميكانيكي، مصاب بجرحين طعنيين بالجانب الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقه «ب ح ا ع»، 26 سنة، مصاب بجروح رضية بفروة الرأس والذراع الأيمن، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما، وبين «طرف ثان» «م ف ع م» 31 سنة، و«ع ج ع م» 26 سنة، عامل و«ع ا ع م»29 سنة، كهربائي سيارات ويقيمون دائرة القسم.