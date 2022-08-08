مصرع طفلة غرقا في سوهاج.. سقطت داخل ترعة بجوار منزلها

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع طفلة غرقا، إثر لهوها على حافة ترعة انزلقت قدمها، ما أدى إلى غرقها ووفاتها، وتم نقلها إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، يفيد بمصرع طفلة غرقا في ترعة، وتم نفلها إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وصول الطفلة إلى مستشفى المركزي بدار السلام

وبالفحص تبين وصول الطفلة «ياقين ر ج»، 3 سنوات، إلى المستشفى المركزي بدار السلام، وتقيم دائرة مركز دار السلام جثة هامدة ادعاء غرق.

وأفاد جدها «جمعة.م»، 64 سنة مزارع، ويقيم دائرة المركز بأنه أثناء لهو حفيدته على حافة الترعة المجاورة للمنزل بذات الناحية، انزلقت قدمها وسقطت بها ما أدى لغرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.